昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が２９日までにＳＮＳを更新。人生初のママ会の様子が話題になっている。自身のインスタグラムに「初めての、ママ会！」と書き出すと、「ひるおびノラさんに誘っていただき楽しみにしてたランチ会！先輩ママにいろいろ教えてもらえて大丈夫だよ！と言ってもらえると魔法みたい！元気になりましたつぎは双子も連れて行きたい！」とＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（