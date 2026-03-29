第７０回大阪杯・Ｇ１は４月５日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。クロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）がここから始動する。昨年は日本ダービーを完勝し、フランスに遠征。凱旋門賞は馬場が悪くて大敗してしまったが、あれが実力ではない。ジャパンカップでは瞬発力勝負でやや見劣った感じがあるものの、４着なら一定の評価ができる。放牧を挟んで調整しているが、帰厩後の動きも