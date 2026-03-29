◇セ・リーグ巨人6―12阪神（2026年3月29日東京ドーム）巨人の大勢投手（26）が、31日からの中日3連戦（バンテリンドーム）から1軍同行する見通しとなった。試合後、村田バッテリーチーフコーチは「準備はできていると聞いているので、その方向で考えようと思っています」と明かした。大勢はWBCに出場した影響で開幕メンバーから外れ、28日のファーム・リーグの日本ハム戦で調整登板し、1回無安打無失点だった。一方で