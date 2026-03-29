【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】衝撃！鎌田大地の「俯瞰視野フィード」日本代表のMF鎌田大地が、ピッチを上空から見下ろしているかのような視野の広さと絶妙なパス配球を披露。規格外の空間認識能力にファンも衝撃を受けていた。サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パーク