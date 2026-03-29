【今こそ知りたい！最新カメラの世界】スマホカメラを語るうえで、今や欠かせないのがAI機能。中でもGoogleのPixelシリーズは、早くからAI機能をゴリゴリに搭載。その徹底した姿勢は「ヘタクソな写真でもあとからAIでキレイに仕上げるからダイジョブ」と言われている気分になります。さらに最近は、名門カメラ分ラドとの共同開発を売りにするスマホも増えてきました。その代表格がXiaomi（シャオミ）のUltraシリーズ。ドイツの名門
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