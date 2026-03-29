多種多様な言葉たちの「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせてみませんか？今回は、目を見張るような美しさを表す言葉から、作業の後に残る小さな破片、さらには在庫がなくなった状況や、刃物の性能を指す表現まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□い□