俳優の二宮和也さんは3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。嵐のメンバー全員分を購入したというWBCのお土産を披露しました。【写真】二宮和也、嵐メンバー“お揃い”のお土産「成長したねぇぇ笑 」二宮さんは「そうそう。WBCでお土産(嵐のね)を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」とつづり、1枚の写真を投稿。嵐のメンバー5人全員分を購入したという「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」のロゴの入