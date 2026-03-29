歌手ホン・ソボム、チョ・ガプギョン夫妻の義娘の母親A氏が、夫妻の息子の不倫騒動に対する真摯な謝罪を要求した。3月29日、A氏は自身のSNSに「大衆ではなく、娘と子供、私の家族に謝罪して」という文章を投稿した。【関連】妻は妊娠中…ホン・ソボム夫妻の息子、同僚と不倫これに先立ち、本メディアの単独取材を通じて、ホン・ソボムとチョ・ガプギョン夫妻は息子の不倫騒動に関して、コメントした。2人は、「成人である息子の私