新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、三浦理奈とともに、取りはずし可能でキャミとしても使える「パフスリーブトップス」の着回しコーデを4つご紹介します。圧倒的ビジュ映えなボリューム満点のパフスリーブが春ムード高めてくれる♡Item 着回すアイテムはこちら♡パフスリーブトップス圧倒的ビジュ映えなボリューム満点のパフスリーブがおかわ♡ デコルテあきで