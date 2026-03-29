女優兼グラビアアイドルの大原優乃の元日向坂４６との２ショットが話題を呼んでいる。２９日までに自身のインスタグラムを更新。「きょんこ教場オフショット」と書き出した大原は、映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」で共演している元日向坂４６で女優の齊藤京子との、警察制服風衣装の２ショットを披露。ピースや小顔ポーズなどポーズをそろえ、仲の良さが伝わってくる写真となっている。さらに大原は「いつも所作訓練のときに