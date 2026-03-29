◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―０中日（２９日・マツダスタジアム）広島が２２年以来、４年ぶりの開幕３連勝を決めた。新井政権初の好発進で、本拠地では前回Ｖの１８年以来で同じ中日戦。立役者は９回９５球で準完全＆マダックスを達成した先発・栗林。通算１３４セーブの元守護神がプロ初先発で衝撃デビューを飾った。打線は６回に得点を奪い、これが決勝点となった。新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。▽テレビ