３月末で日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーが、ＭＣを務めていた同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の卒業ショットを披露した。２９日までに更新したインスタグラムに「新人でＳＨＯＷＢＩＺコーナーを担当してから、ヒデさんの隣に立つこと、ＭＣになることが夢でした」と振り返ると、続けて「毎週スタジオに行くのが楽しみで仕方なくて、製作陣、出演者含めて、全員が楽しん