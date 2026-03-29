◇セ・リーグDeNA3―5ヤクルト（2026年3月29日横浜）DeNAの新主将を務める筒香が3安打1打点と気を吐いた。上半身のコンディション不良を訴えていたが、開幕3戦目にして「3番・三塁」でスタメン出場。初回1死で二塁打を放ち、6回には右前打。1―0で迎えた7回2死一、二塁では右前適時打を放ち「何とかしたかった」と振り返った。しかしチームは痛恨の逆転負けで開幕3連敗。相川監督は復帰した主将を「自分のスタートで