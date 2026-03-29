暑さや汗による不快感が気になる季節にぴったりなヘアケアが登場♡人気ブランドmintがフルリニューアルし、猛暑の夏を快適に過ごすための新シリーズとして生まれ変わりました。冷感だけでなく、ニオイや皮脂、紫外線ケアまでトータルにサポート。自分に合った“クール感”を選べるラインナップで、夏のヘアケアをもっと心地よく楽しめます♪ 夏の悩みに応える進化した処方 今回のリニュ