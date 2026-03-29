◇セ・リーグ中日0―1広島（2026年3月29日マツダスタジアム）中日は打線が広島先発・栗林に手も足も出ず、1安打で零敗を喫した。7回まで一人の走者も出せず、迎えた8回。4番・細川が1ボール2ストライクと追い込まれながらカットボールを捉えて中前打。完全試合を阻止した。「（栗林は）中継ぎの時と同じく、コントロールが凄く良かった。次は勝てるようにしたい」と細川。チームは開幕3連敗。松中打撃統括コーチは1