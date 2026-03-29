お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める29日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの歌姫の“パニック”エピソードに言及する場面があった。歌手・浜崎あゆみが25日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、約3年ぶりにコンビニを訪れたと報告。そこで「勝手が分からず立ち尽くしています」「わたし化石かよ」と明かし、話題となっていた。リスナーからこ