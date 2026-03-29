準決勝２試合が行われ、決勝の顔合わせは智弁学園（奈良）―大阪桐蔭（大阪）に決まった。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）に競り勝ち、優勝した２２年以来の決勝で４年ぶり５度目の頂点を狙う。決勝は３１日に行われる予定。大阪桐蔭３−２専大松戸大阪桐蔭が接戦を制した。八回、二塁打の藤田を犠打で進め、内野ゴロの間に決勝点を奪った。専大松戸は２度追いつく粘りを見せたが、あと一歩及ばず。「強攻」が重圧に選択は、強攻