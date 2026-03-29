子どもが生まれて子育てが始まると、ママも疲れやイライラがたまりがちに。旦那さんも仕事に追われるなどして、夫婦ともに気持ちの余裕がない場合もあるでしょう。そうすると喧嘩ばかりになることも。ママスタコミュニティにこんな投稿が寄せられました。『子どもが産まれてから旦那のことが嫌になりました。子どもは1歳半です。旦那は育児のやり方を注意したり、強く怒ったりして、喧嘩ばかりでもう疲れました。1人になりたかった