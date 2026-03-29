専用デザインで際立つスポーティな内外装2026年2月4日、フォルクスワーゲンの英国法人は商用バン「トランスポーター」に最上級グレードとなる「スポーツライン」を追加しました。もともとトランスポーターは、商用モデルでありながら洗練されたデザイン性の高さで支持を集めてきたモデルですが、このスポーツラインはそうした魅力をさらに押し広げ、より強い存在感を放つ仕様として仕上げられています。【画像】超いいじゃん！