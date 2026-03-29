日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」のメインキャスターを務める森圭介アナウンサー（４７）が２８日、Ｘを更新。晴れて宅地建物取引士（宅建士）となったことを報告した。昨年１１月２７日付で「宅建士試験とＦＰ２級、とりました」（※ＦＰ＝フィナンシャル・プランナー）と難関の国家資格「宅建士」の試験に合格したことを報告していた森アナ。あれから４カ月。「宅建士試験に合格しただけだと宅建士にはなれなくて、講習