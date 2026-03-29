ソフトバンクは２９日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に８―４で逆転勝ちを収め、開幕カード３連勝を飾った。「８番・遊撃」で今季初スタメンを果たした川瀬晃内野手（２８）が適時打を含む３安打２打点の活躍を見せた。今シーズン初打席は２回、無死一、三塁で打席に立った。「今年の１打席目ですごく緊張した」というが、真っすぐをはじき返して同点打。３回にはチェンジアップをうまくバットに乗せて２打席連続の適時打を放