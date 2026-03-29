巨人の村田善則バッテリーチーフコーチ（５１）が２９日、ＷＢＣ後の調整を続ける大勢投手とライデル・マルティネス投手の復帰時期などについて見通しを示した。前日２８日の二軍戦で１回を無安打無失点に抑えた大勢はこの日、試合前練習から一軍に再合流。村田コーチは「大勢は準備ができたってことだった。明日、もう１回冷静になって話そうってことになってる」と本人の申告を踏まえて、再び協議の場を持つ考えを示した。