明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節。松本山雅FCは29日、アウェーで福島ユナイテッドFCと対戦し、3対1で勝利しました。これで4連勝です。松本山雅は前半33分、右CKから小田が頭で合わせて先制します。さらに後半6分、安永のゴールで追加点を奪うと10分には小田がこの試合2点目を挙げてリードを広げます。その後、松本山雅はPKで1点を返されますが、このまま逃げ切り3対1で勝利。これで4連勝です。