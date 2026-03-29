29日の県内は4月中旬から5月上旬並みの暖かい1日となり、絶好のお花見日和となりました。森町の小国神社の境内には100本ほどのソメイヨシノが植えられていて、いま一番の見ごろを迎えています。小国神社では、桜の開花時期に合わせ「桜詣」と銘打ちさまざまな催しを行っていて、お花見を兼ねた参拝客が多く詰めかけています。（参拝客）「暖かくなって桜もきれいに咲いているいい季節に来られてよかった。」「（子どもが）サクラみ