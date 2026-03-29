◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）地元・宮崎市出身の永峰咲希（３０）＝ニトリ＝が逆転でツアー４勝目を飾った。首位と２打差５位で出て１イーグル、６バーディー、２ボギーで６６をマーク。通算１３アンダーに伸ばし、永久シード獲得の３０勝目を狙った元世界ランク１位の申ジエ（３７）＝韓国＝とのＶ争いに競り勝った。小学生時代から慣れ親しん