◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が、先発で５回３失点と粘って３年ぶりの開幕３連勝に導いた。昨季は左腹直筋を痛めた影響で登板がなかった。２４年１１月３日のＤｅＮＡとの日本シリーズ第６戦（横浜）以来、約１年５か月ぶりの登板で同年９月２５日の西武戦（みずほペイペイドーム）以来５５０日ぶりの白星を手にした。初回３者凡退の立