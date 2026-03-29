◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎最終日（２９日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、４年ぶりに予選通過したツアー１８勝の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算２アンダーの３１位で終えた。約１０か月ぶりにツアー出場した大山が、地元・宮崎の大声援を力に３日間を戦い抜いた。「久しぶりに最終日を迎えることができて、新鮮と