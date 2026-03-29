「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）巨人・村田善則バッテリーチーフコーチは、この日から１軍に合流した巨人・大勢投手が次節の名古屋遠征に帯同することを明かした。ＷＢＣに出場した影響で開幕メンバーから外れていた大勢は２８日の２軍・日本ハム戦に登板し、１回投げ無安打無失点だった。村田コーチは３１日からの中日３連戦（バンテリンドーム）について、「その準備はできてるって聞いてるのでその方向で考