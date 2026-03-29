なぜか自分自身には言ってあげることができない…▶▶この作品を最初から読むモットーは「私は私、強く、可愛く！」しなやかな強さと誠実な優しさをあわせ持つ、メンタル強めの会社員・白川さん。コンプレックスに沈む夜も、悪意に心がざわつく日もあるけれど--それでも彼女は、どこまでも真っ直ぐに、軽やかに、毎日を楽しむ術を磨き続けます。“こうあるべき”を軽やかに越えていく、ポジティブワードの数々。さまざま