（台北中央社）第2野党・民衆党は29日、腐敗防止条例違反などの罪に問われていた柯文哲（かぶんてつ）前主席（党首）に有罪とする一審判決が下されたのを受け、総統府前の凱達格蘭（ケタガラン）大道（台北市）で集会を開いた。柯氏は同党の創設者。集まった支持者らは「司法の正義のために戦う」「絶対に屈しない」などのスローガンを掲げて声を上げた。台湾台北地方法院（地裁）は26日、柯氏に対し懲役17年、公権剥奪6年の判決を