やってきたのは人気の観光地、ニュージーランド北島。新弟子はなんと、女優・川口春奈！向かった先は観光地ロトルア。やってきたのは地獄の門「ヘルズゲート」。ロトルアで最も地熱活動が活発な場所。お目当ての泥はたっぷり！続いてはニュージーランドのアクティビティ。挑戦するのはラフティング！施設としては世界最高、7mの滝落ちが体験できる。ボートに乗れるのは4人。今回は川口、大島、あさこ、よしこを選抜。コースは激流