【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにて国内最大規模として開催したアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』より、「夢中」のライブ映像がYouTubeで公開された。 ■多幸感にあふれ、音楽の楽しさが自然と伝わってくるようなライブ映像 エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性