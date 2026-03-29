第一区を担当するのは出川哲朗と塚本恋乃葉！2人がやってきたのは、アフリカ大陸南西部・ナミビア共和国。記念すべき最初の世界遺産はナミブ砂漠。世界遺産駅伝スタート！日本から実に35時間、ようやく今夜のホテルに到着。ロケ2日目、走ること2時間でようやく到着。「デューン45」と名付けられた、ナミブ砂漠の中でも特に美しいと言われる砂丘。今回はこの砂丘に登り、砂漠に沈む美しい夕日を狙う！デューン45の高さは約170m。絶