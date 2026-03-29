ドジャースはダイヤモンドバックスとの開幕カードを3連勝。1日の休養日を挟んで本拠地でガーディアンズとの3連戦に臨みます。日本時間29日の第3戦は1点を追う8回、2アウトからムーキー・ベッツ選手が四球を選ぶと、この日が31歳の誕生日であるウィル・スミス選手が値千金の逆転2ラン。一振りでひっくり返し、第1戦、2戦に続き3試合連続の逆転勝利となりました。その勢いの中、31日のガーディアンズとの3連戦初戦の先発マウンドが予