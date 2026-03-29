まもなく新年度ですが、私たちの周りのお金に関係する様々な制度が改正されます。4月から変わる“お金の制度”は大きく5つあります。ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんに、詳しく解説していただきます。 （詳しくは動画でご覧ください／3月29日放送『真相報道バンキシャ！』より）