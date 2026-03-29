5歳の息子さんは、実は前世が猫だった…？本物の兄弟のような写真が反響を呼んでいます。話題の投稿は8000件以上の「いいね！」を獲得し「なんかとにかく猫が幸せなのがわかるな」「あら！素敵な兄弟写真ですね！かわいい」「息子さんだけ擬人化されたみたいな写真」とのコメントが寄せられていました。 【写真：猫たちと並んだ『5歳の男の子』→見比べてみると…思わず二度見する『そっくりすぎる光景』】 前世は猫？ Threads