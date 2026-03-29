知人から聞いたお話です。専業主婦として暮らす彼女は、ママ友との何気ないLINEのやり取りに、ふと胸がざわついたことがありました。悪気のない一言だと分かっていても、自分の毎日を「時間に余裕がある人」とひとくくりにされたように感じてしまったのです。モヤモヤする気持ちと向き合うために、彼女が始めたのは“日記を書く”という小さな習慣でした。 暇人ってこと？