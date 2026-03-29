1.水や食事が不足する状態 猫の飲み水は、出かける前にしっかり用意していても、留守番中に走り回って倒してしまうということも考えられます。猫はあまり好んで水を飲まないこともありますが、そもそも「飲む水がない」のは非常に危険です。状況によっては、脱水症状を起こすこともあります。 また、定期的に食べていた食事が不足すると、空腹による嘔吐の原因になります。自動給餌器の故障や電池切れ、あるいは帰ってか