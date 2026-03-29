米マイナーリーグで躍動米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）の開幕戦から、本拠地でダイヤモンドバックスに3連勝と最高のスタートを切った。一方でキム・ヘソン内野手は、開幕直前に傘下3Aのオクラホマシティに降格。メジャー再昇格を目指す中、28日（同29日）に行われたマイナーリーグの公式戦で5打数5安打と大暴れ。「メジャーに上がる準備ができている」「戻ってきて」とファンを沸かせている。27歳のキム・ヘソ