タレント・虹咲カリナ(18)が、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】これは反則！スッゴイぞ2022年、中3の時のTikTok 自身のSNSに「3月16日週間プレイボーイさん発売します！！楽しみにしてて」とおちゃめに“誤字”込みでオフショットなどを投稿し、アピールした。2025年4月発売の同誌で突然表紙に登場。当時はまだ芸名がなく、SNSのアカウント名も「普通の高校生」だっ