フィギュアスケートの今季最終戦、世界選手権（プラハ）が閉幕した。２月のミラノ・コルティナ五輪ではペアで「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）＝木下グループ＝組が日本史上初の金メダルを獲得するなど、五輪シーズンに日本勢が躍動。同種目で２０１４年ソチ五輪代表の高橋成美さんが今季を総括し、次世代を担う長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）＝木下アカデミー＝組に「大きなプレッシャーを感じて（笑