「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加が、韓国旅行のオフショットを公開した。２９日までにインスタグラムを更新し「胃袋も買い物袋も大きくなったどれが食べたい？」とつづると、白のもこもこジャケットで韓国を旅する様子や、ハート柄付きの赤いニットでハートポーズを作る姿などをアップした。この投稿には「赤ニット可愛い！」「肌が白い…！」「なんでもどこでも似合う」「白いくまちゃんも赤い