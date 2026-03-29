記事ポイント施工管理アプリ「Kizuku」活用で電話件数を1日50件から10件未満へ削減したファーストホームが受賞自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理した別川製作所が受賞建設現場のDX推進を目的とした「Kizuku利用会社MVP賞」で2025年度は2社が表彰 コムテックスは、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用により現場効率化を実践した企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。