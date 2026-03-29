西武４−０ロッテ（パ・リーグ＝２９日）――西武が今季初勝利。一回に犠飛で先制し、五回に加点。九回には源田の２点内野安打で突き放した。平良がプロ初完投を完封で飾った。ロッテは打線がつながらず。◇ソフトバンク８−４日本ハム（パ・リーグ＝２９日）――ソフトバンクが３年ぶりの開幕３連勝。四回までに１０安打７得点で有原を攻略した。スチュワートは２季ぶりの白星。日本ハムは３試合続けて先発投手が崩れた。◇