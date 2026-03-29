【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】伊東純也の「極上フェイント弾」日本代表のMF伊東純也が見せた見事な個人技からの決勝ゴールに、海外メディアもこぞって賛辞を送っている。サッカー日本代表は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦。1−0で勝利した。今年6〜7月に開催されるFIFA