ブンデスリーガのドルトムントがCBとの契約延長に近づいているようだ。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ドルトムントとドイツ代表DFニコ・シュロッターベックの代理人が契約延長で合意に達したという。2031年まで契約は延長され、年俸はクラブトップクラスに。ただ、契約には2027年から有効になるリリース条項が付随するという。『Bild』はこの契約解除金について、6000万ユーロ、日本円にして約110億円だ