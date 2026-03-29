イングランド代表指揮官トーマス・トゥヘルはウルグアイ代表との親善試合の後、エヴァートンに所属するMFジェームズ・ガーナー（25）を絶賛した。この試合がイングランド代表デビュー戦となったガーナーは中盤の一角でスタメンに名を連ねると、70分までプレイした。パス成功率93%、キーパスは両チームでトップの4本、デュエルも9回中6回勝利するなど素晴らしい存在感を見せた。そんな同選手をトゥヘルは対戦相手だったフェデリコ・