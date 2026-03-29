6月のW杯に向けた親善試合として日本代表と対戦したスコットランド代表。前半は0-0と互いにゴールは奪えなかったが、84分に伊東純也のゴールで日本が先制。スコットランドはスコット・マクトミネイが決定機を迎えるも、決めきれず0-1の敗戦に終わった。そんなスコットランド代表の一員として日本戦に臨んだリヴァプール所属アンドリュー・ロバートソンの去就に注目が集まっている。ロバートソンは2014年からイングランドでプレイし