スターバックス コーヒー ジャパンは、東京・谷中に「スターバックス カフェ ＆ アートギャラリー 谷中御殿坂」を3月28日にオープンした。"藝と珈琲の交差点"をコンセプトに、谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた木造2階建ての店舗で、建築設計は谷中を拠点として地域とのつながりを大切にしながら建築設計から店舗運営まで展開するHAGISOが手掛けた。展覧会の企画・運営はThe Chain Museumがサポートする。店内アートは3種類の