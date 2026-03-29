29日昼すぎ、大分県中津市で木造住宅1棟が全焼し、住人の高齢男性が顔にやけどを負って病院に運ばれました。 29日午後0時半前中津市下宮永で住民から「近所の住宅で火災が起きている」と消防に通報がありました。 消防車5台が出動し火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟が全焼しました。 警察によりますと、この家には高齢の男性が1人で住んでいて顔にやけどを負って病院へ運ばれましたが、今のとこ